Vídeos mostram passageiros em pânico em voo afetado por ventos fortes

Aeronave acabou a divergir para Málaga, em Espanha.

Imagens impressionantes partilhadas na Internet mostram um avião da companhia aérea British Airways a balançar furiosamente devido a fortes ventos.

As imagens foram captadas por pessoas que viram a aeronave nos céus de Gibraltar bem como pelos próprios passageiros que viveram momentos de pânico no interior do avião.

A aeronave, um Airbus A320, tinha saído do aeroporto de Heathrow, em Londres e tinha como destino Gibraltar.

O voo acabou por divergir para Málaga, em Espanha, e os passageiros encaminhados para Gibraltar de autocarro.