Vídeos mostram saque a lojas da Zara em Nova Iorque

Na noite desta terça-feira, apesar do recolher obrigatório ter sido antecipado, muitos foram os manifestantes que não arredaram pé dos protestos pela morte de George Floyd, o afro-americano morto por um agente da polícia de Minneapolis, que decorreram em Nova Iorque. No entanto, com o avançar da noite, as manifestações foram dando lugar à violência, saques e pilhagens a lojas da ‘Grande Maçã’. Foi o caso das lojas da Zara, localizadas na mítica Broadway e em Vasey Street, perto do One World Trade Center.

O caos foi lançado nas ruas e terminou com muitas detenções à frente de lojas destruídas, com montras partidas e milhares de euros em prejuízos e artigos roubados. Vídeos divulgados nas redes sociais mostram a polícia a algemar um grupo que invadiu e assaltou as lojas da marca espanhola.

Um jornalista da PBS testemunhou o momento e conta que, a determinado momento, gerou-se um confronto fora das lojas, entre o grupo e um manifestante que estava a tentar evitar saques e pilhagens.

No famoso bairro de SoHo, há ainda relatos de uma festa nas ruas, em desafio das autoridades, que terminou também com tumultos e invasão de lojas. O Mayor, Bill de Blasio, garantiu que não houve saques "na maior parte do Bronx e de Manhattan", mas a verdade é que se multiplicam os relatos de pilhagens e lojas destruídas.

Segundo o New York Times, a polícia prendeu vários jovens que dasafiaram as autoridades depois do sinal de recolher obroigatório. Em Midtown, um grupo de 5 homens destruiu as protecções de madeira da loja Nordstrom Rack, partindo janelas e invadindo o espaço enquanto gritavam "Que se f*** a polícia!". Nada terá sido roubado, segundo fonte oficial e a loja já voltou a ter os painéis de segurança de madeira a tapar as janelas.

Também na luxuosa 5.ª Avenida quatro homens invadiram uma tabacaria e roubaram a caixa registadora, abandonando-a na rua pouco depois. Apenas um dos saqueadores acabou detido, conta uma testemunha ao New York Post.