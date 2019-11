Vietname manifesta pesar pela tragédia humanitária revelada pelo 'camião do horror'

O Governo do Vietname manifestou este sábado pesar com uma "grave tragédia humanitária", um dia depois de a polícia britânica ter afirmado que as 39 pessoas encontradas sem vida dentro de um camião no Reino Unido serão todas vietnamitas.

"Esta é uma grave tragédia humanitária. Estamos profundamente tristes e gostaríamos de apresentar as nossas mais profundas condolências às famílias das vítimas", lê-se num comunicado do porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Le Thi Thu Hang.

Na mesma nota é referido que as autoridades vietnamitas têm colaborado estreitamente com a polícia britânica para identificar as vítimas e que as conclusões serão publicadas "o mais rapidamente possível".



A Polícia britânica descobriu no passado dia 23 de outubro 39 corpos num contentor transportado por um camião nos arredores de Londres, num aparente caso de tráfico de seres humanos. As vítimas - 38 adultos e um adolescente - morreram sufocados e congelados naquele que ficou conhecido como o 'camião do horror'.

O motorista foi detido de imediato por suspeita de homicídio e, até ao momento, foram detidas mais quatro pessoas por suspeitas de envolvimento no caso.