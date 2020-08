Vietnamita que não corta o cabelo há 80 anos tem tranças de cinco metros

No Antigo Testamento, Sansão afirmava que a sua força sobre-humana advinha do seu cabelo. Já Nguyen Van Chien, um vietnamita de 92 anos acredita que se cortar o seu cabelo irá morrer. É por isso que o seu cabelo tem mais de cinco metros.De acordo com a Reuters, Nguyen não corta, lava ou penteia o cabelo há cerca de 80 anos. "Acredito que se cortar o meu cabelo morrerei. Eu não me atrevo a mudar nada, nem sequer a penteá-lo", afirma o asiático que acredita que uma pessoa não deve mexer naquilo que lhe foi dado à nascença. "A única coisa que faço é cuidar dele, tapando-o com um lenço para o manter seco e limpo", afirma em declarações à agência noticiosa.O homem afirma responder "a nove poderes e sete deuses" da religião Dua e acredita que o seu dever na terra é deixar crescer o cabelo. Até ao terceiro ano da escola teve de o manter aparado, como era requisito, mas quando abandonou a escola, decidiu não voltar a cortá-lo, lavá-lo ou penteá-lo. "Eu lembro-me do meu cabelo como preto, grosso e forte. Eu penteava-o e tirava os nós. Mas quando ouvi o chamamento divino, soube imediatamente que era o escolhido", afirmou.A crença de Chien, a Dua, foi banida no Vietname e denunciada como uma falsa crença e tem poucos seguidores a nível mundial.