‘Vigilante’ de 17 anos acusado de homicídio nos EUA

O atirador que na terça-feira à noite matou a tiro duas pessoas durante os protestos contra a violência policial em Kenosha, Wisconsin, é um adolescente de 17 anos, fã de Trump e obcecado com a polícia. Fazia parte de um grupo de autoproclamados ‘vigilantes’ que decidiu pegar em armas para proteger a cidade dos motins que tomaram conta das ruas, após dois agentes da polícia terem baleado pelas costas um jovem afro-americano, Jacob Blake, no domingo.

Kyle Rittenhouse foi detido pela polícia esta quinta-feira de manhã no vizinho estado do Illinois e formalmente acusado de homicídio. A polícia está a tentar descobrir onde arranjou a espingarda AR-15 usada no tiroteio, uma vez que a compra e posse de armas é proibida a menores de 18 anos tanto no Illinois, onde reside, como no Wisconsin, onde ocorreu o crime.

Pouco antes do tiroteio que fez dois mortos e um ferido grave, o jovem deu uma entrevista ao site de extrema-direita ‘Daily Caller’, na qual afirmava que a sua missão era "proteger as pessoas e as propriedades".



A polícia acredita que fazia parte de uma milícia improvisada chamada ‘Guardas de Kenosha’. Nas redes sociais, entretanto apagadas, Rittenhouse publicou fotografias num comício de Trump no Iowa e outras em que aparecia com armas e vestido de polícia.



Pormenores

Bucks recusam jogar

Os Milwaukee Bucks, da NBA, decidiram não comparecer quarta-feira ao jogo com os Orlando Magic em protesto contra a violência policial, acendendo o rastilho de um boicote desportivo histórico nos EUA.



Boicote alastra

A NBA suspendeu os play-offs e o boicote já alastrou às ligas americanas de futebol e basebol, bem como ao ténis.



Polícia diz que Blake tinha faca no carro

A polícia de Kenosha revelou que Jacob Blake tinha uma faca no carro e estaria a tentar apanhá-la quando foi atingido com sete tiros pelas costas por um agente. Os polícias terão primeiro tentado usar um taser, sem efeito.



Pence em defesa da "lei e ordem"

O vice-presidente Mike Pence defendeu na terceira noite da Convenção Republicana que só Donald Trump conseguirá manter a lei e a ordem num país dividido pelos protestos raciais.



"Esta violência tem de acabar - seja em Minneapolis, Portland ou Kenosha. Vamos ter lei e ordem nas ruas para os americanos de todas as raças, credos e cores", garantiu Pence, avisando que "ninguém estará seguro na América de Joe Biden".