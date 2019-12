Vigilante de metro de Barcelona atacado à dentada

Um vigilante do metro de Barcelona foi atacado à dentada por um passageiro na madrugada deste sábado, na estação de Urquinaona.



De acordo com o jornal espanhol La Vanguardia, o homem teve de ser encaminhado para uma unidade hospitalar e foi submetido a uma intervenção cirúrgica.





A mesma publicação avança que o incidente ocorreu cerca das 06h00 (05h00 em Portugal Continental). A vítima foi atacada depois de um grupo de cinco pessoas - dois homens e duas mulheres - ter tentado entrar numa das composições do metro sem pagar bilhete.O grupo, que tinha saído de uma discoteca perto do local, insultou e a ameaçou o funcionário. No meio de uma discussão, um dos elementos do grupo acabou mesmo por morder o vigilante na cara, no queixo e nas mãos.Um casal e um colega de trabalho presentes no local tentaram ajudar o homem, no entanto também acabaram por ser atacados da mesma forma.O La Vanguardia dá conta ainda de que o homem já tinha sido atacado por outras cinco pessoas com garrafas de vidro. Este vidro tinha igualmente saído do espaço de diversão noturno.O autor das mordidelas já foi detido pelas autoridades.