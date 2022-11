Vigílias em Seul uma semana após massacre na noite de Halloween

Uma semana depois da tragédia que ceifou a vida a 156 jovens em Seul durante festejos do Halloween, multiplicaram-se pela capital sul-coreana na madrugada de sexta-feira as vigílias em honra das vítimas da maior tragédia na Coreia do Sul em quase uma década.









Milhares de pessoas participaram em pelo menos sete vigílias à luz das velas. Antes dessa homenagem e em paralelo com ela, decorreram marchas de protesto contra a inoperância das autoridades e contra o Presidente, Yoon Suk-yeol.

“O Governo tem responsabilidades. Isto aconteceu porque não desempenhou o seu papel mais básico”, afirmou um dos manifestantes.









Leia também Presidente da Coreia do Sul presta homenagem às vítimas de debandada no início de semana de luto no país A investigação entretanto iniciada não chegou ainda a conclusões sobre os contornos exatos da tragédia de 29 de outubro, no bairro de Itaewon, de que, além das vítimas mortais, resultaram 196 feridos.

Mais vigilância no Metro



Depois do esmagamento de dezenas de pessoas no Halloween, a Coreia do Sul vai reforçar a vigilância e o controlo de multidões nas estações de Metro de Seul. Os críticos do Governo dizem que um controlo adequado das autoridades teria podido evitar o congestionamento que causou a tragédia.





Novos protestos



As autoridades admitiram falhas no controlo de multidões a 29 de outubro, mas grupos cívicos querem a demissão do Presidente, Yoon Suk-yeol, pelo que repetiram vigílias nesta madrugada.