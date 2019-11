Vigílias por manifestante morto em Hong Kong originam confrontos

As vigílias pacíficas que esta sexta-feira se multiplicaram em Hong Kong em homenagem a um manifestante que morreu após uma queda durante um protesto foram manchadas por atos de vandalismo de grupos violentos e por confrontos com a polícia.O foco dos distúrbios foi Nathan Road, não muito longe do local onde Chow Tsz-lok, de 22 anos, caiu na segunda-feira do segundo piso de um parque de estacionamento, quando fugia da polícia, vindo a morrer esta sexta-feira no hospital.Alheias à violência, milhares de pessoas depuseram velas junto do parque e também na universidade onde Chow era aluno. Numa janela escreveram: "Não à violência policial".