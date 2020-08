Vigo começa a instalar luzes de Natal em pleno agosto

Parece estranho, mas há quem já esteja a instalar luzes de Natal em pleno mês de agosto.É o caso da cidade espanhola de Vigo, que decidiu adiantar a instalação das luzes natalícias devido à pandemia da Covid-19.A notícia foi divulgada esta terça-feira em conferência de imprensa pelo presidente da câmara da cidade, Abel Caballero.De acordo com o jornal El Mundo, a autarquia adiantou a instalação das luzes - o ano passado começou em setembro - devido à pandemia de coronavírus que fará com que "a instalação e a montagem seja um pouco mais lenta", admitiu Caballero.A apresentação oficial decorre esta quarta-feira, mas o autarca prometeu já uma "nova rua" com luzes.O fenómeno das luzes de Natal em Vigo, e da sua prévia apresentação, é já uma atração turística da cidade espanhola. Resta saber como vão decorrer as visitas em ano de pandemia.