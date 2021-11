VIH infeta uma criança a cada dois minutos no mundo

A cada dois minutos, uma criança é infetada com VIH no mundo, alertou esta segunda-feira a Unicef, que avisa que a pandemia de covid-19 está a aprofundar as desigualdades que caracterizam a epidemia de sida.

Segundo um relatório divulgado esta segunda-feira pelo Fundo das Nações Unidas para a infância (Unicef), pelo menos 310.000 crianças foram infetadas com o VIH em 2020, ou seja, uma em cada dois minutos.

Outras 120.000 crianças morreram de causas relacionadas com a sida durante o mesmo período, ou seja, uma em cada cinco minutos.