Vila italiana prestes a reaparecer nas águas de lago após 26 anos submersa

A região transformou-se numa "vila fantasma" entre 1947 e 1953, após a construção da barragem de 92 metros de altura no riacho Edron, originando a formação do lago artificial Vagli.

Fabbriche di Careggine foi inundada em 1946 para construir uma barragem hidroelétrica no Lago Vagl e não era avistada desde 1994, o ano em que o lago foi esvaziado pela última vez.

Fabbriche di Careggine, uma vila italiana medieval do século XII localizada na Toscana, na província de Lucca, está atualmente submersa devido à construção de uma barragem, em 1946. A aldeia, que não é vista há 26 anos, pode voltar a ver novamente a luz do dia.

Ao longo dos anos o lago foi seco em quatro ocasiões: em 1958, 1974, 1983 e 1994, com cerca de 1 milhão de pessoas a visitar a área para observar o fenómeno.



E o próximo esvaziamento pode estar iminente. Lorenza Giorgi, filha do ex-autarca local Somenico Giorgi, apontou para o esvaziamento do lago durante 2021.



Num post publicado na rede social Facebook, Lorenza escreveu que "fontes fiáveis dizem que, no próximo ano, em 2021, o lago de Vagli será esvaziado".

A notícia foi igualmente confirmada pela empresa de energia Enel, proprietária do lago artificial e da barragem.

Numa entrevista à CNN, a empresa confirmou que está a ser discutido um grupo de trabalho com o município de Vagli di Sotto e a Romei Srl para debater o turismo na região.