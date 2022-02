Vinho italiano e Abba em festas proibidas do governo britânico durante períodos de confinamento

Revelações resultantes de uma investigação do jornal ‘The Guardian’ dão conta de pormenores picantes omitidos na versão tornada pública do recente relatório de Sue Gray sobre as festas do governo britânico em períodos de confinamento. Boris Johnson esteve em pelo menos duas dessas festas que, pela gravidade das infrações, estão agora sob investigação da polícia. Numa delas, em 14 de janeiro de 2021, o primeiro-ministro discursou enquanto os presentes brindavam com vinho branco italiano Prosecco. Noutra, a 13 de novembro de 2020, no apartamento privado do primeiro-ministro, no Nº 10 de Downing Street, a animação foi tanta que os convidados, entre os quais se contaria o próprio Boris, dançaram ao som de êxitos dos Abba como ‘The Winner Takes it All”.









Esta última festa terá sido realizada aquando da saída de Dominic Cummings, o influente assessor do primeiro-ministro e ideólogo da campanha que em 2016 resultaria na aprovação do Brexit. Cummings garante haver fotos do PM em várias das festas sob investigação da polícia.

A de 14 de janeiro está entre elas e é das ditas mais graves, por ter sido realizada poucos dias depois de o governo, a 6 de janeiro, ter imposto regras estritas obrigando a generalidade dos britânicos ao teletrabalho e proibindo reuniões fora do agregado familiar.





Boris terá igualmente estado presente numa festa regada a álcool a 20 de maio de 2020 e também numa em 18 de junho desse ano. Esta foi realizada na despedida de Hannah Young, conselheira de política interna que, na altura, estava de partida para Nova Iorque.



Mais três deputados pedem moção de censura a Boris

A votação de uma moção de censura ao PM, Boris Johnson, ficou esta quarta-feira mais perto depois de três outros deputados conservadores revelarem ter enviado cartas a pedir uma votação no Parlamento. Recorde-se que são precisas 54 cartas a pedir a moção para que esta vá a votos. Em janeiro, pelo menos quatro outros deputados assumiram ter enviado cartas e esta quarta-feira Gary Streeter, Anthony Mangnall e Tobias Ellwood fizeram o mesmo. Em causa está o contraste entre “os sacrifícios dos britânicos nos confinamentos e as atitudes” dos membros do governo, frisou Streeter.