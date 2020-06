Vinte e dois migrantes que seguiam escondidos no interior de dois camiões de transporte de alimentos foram descobertos pela polícia da Eslovénia, na fronteira com a Croácia, anunciou este domingo a polícia eslovena, citada pela agência AP.Migrantes são oriundos de vários países. Entre eles Bangladesh, Turquia e Síria.As autoridades encontraram um primeiro camião junto à fronteira com 13 pessoas e só depois foi localizado um outro veículo da mesma empresa com os restantes migrantes.