Vinte e oito elefantes foram testados para a covid-19 numa reserva florestal no sul da Índia, após a morte de uma leoa asiática atribuída ao vírus, disseram hoje as autoridades locais.

A leoa, de nove anos e cuja espécie está ameaçada, morreu no início de junho no Parque Zoológico Arignar Anna, em Chennai (ex-Madras), no Estado de Tamil Nadu, no sul do país, segundo a imprensa local.

Esta é a primeira morte de uma animal na Índia atribuída ao vírus SARS-CoV-2.