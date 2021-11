Vinte e uma pessoas sobrevivem a queda de edifício na Turquia

Vinte e uma pessoas sobreviveram ao desmoronamento de um edifício em Malatya, no leste da Turquia, na terça-feira, sem que tenham sido registadas quaisquer vítimas mortais no final das operações de resgate.

"As operações de resgate e salvamento no edifício que ruiu em Malatya terminaram. Graças a Deus não há baixas", escreveu esta quarta-feira o ministro do Interior turco, Suleyman Soylu, na rede social Twitter.

Pouco antes, o vice-ministro do Interior turco, Ismail Catakli, que se deslocou ao local, disse aos jornalistas que 13 pessoas tinham sido retiradas vivas dos escombros e outras oito tinham conseguido escapar por si próprias.