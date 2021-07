Vinte jovens belgas infetados com Covid-19 viajam de avião de Espanha para a Bélgica

Vinte jovens belgas que testaram positivo no teste do coronavírus viajaram de avião, nos últimos dias, de Espanha para o seu país, de acordo com vários meios de comunicação belgas.

Os adolescentes encontravam-se na Costa Brava com a organização de viagens "Jongerentravel.be".

Na sexta-feira, dois autocarros com 110 jovens e 12 monitores a bordo regressaram à Bélgica, depois de vários adolescentes terem testado positivo para o coronavírus em Espanha, mas como eram menores, foram excecionalmente autorizados a regressar ao seu país de autocarro.

Contudo, cerca de 20 dos jovens tinham sido anteriormente repatriados por avião, uma vez que os seus pais lhes tinham fornecido bilhetes para este meio de transporte.

Entretanto, operador turístico belga Summer Bash anunciou na quinta-feira que iria repatriar todos os seus clientes em Espanha e cancelar as suas viagens para esse país, depois de ter detetado 15 testes positivos em três grupos de 271 jovens na Costa Brava e de ter descoberto que poderia haver mais infeções noutros viajantes.