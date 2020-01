Viola menina de 11 anos durante cinco horas e abandona-a em estação de comboios

Brett David Hill foi condenado a 23 anos anos de prisão (com possibilidade de libertação ao fim de 17 anos) por ter violado uma menina de 11 anos durante cerca de cinco horas, em Nova Gales do Sul, na Austrália.A defesa do predador sexual interpôs agora um recurso, alegando que a pena é "demasiado alta" e exigindo uma diminuição. A situação está a chocar o País.Brett estava armado com uma tesoura quando atacou a vítima, que seguia a caminho da escola, no dia 12 de junho de 2018. A menina foi violada em três locais distintos e disse em tribunal que o ataque lhe provocou muita ansiedade e medo permanente de estranhos, levando-a até a ter pensamentos suicidas.O juiz determinou que o crime praticado era de uma enorme violência e que o agressor não demonstrou qualquer simpatia, empatia ou compaixão pela vítima.O ataque ocorreu durante uma manhã num parque. A menina foi sequestrada e com medo deu um nome falso e disse ter 10 anos de idade (menos um do que na realidade tinha). A menina sofreu abusos durante cinco horas, até que o homem a libertou por volta da hora de almoço numa estação de comboios com um saco de plástico na cabeça.Brett confessou ter três filhos e estar a separar-se da mulher quando tudo aconteceu. Naquele dia, garante ter assistido a pornografia infantil e ter estado a fumar canábis e a consumir álcool. Atualmente residia num hostel e dizia não ter muitos amigos."Não me lembro bem do que aconteceu nem de que como fiz aquilo. Lembro-me apenas de estar no parque e de repente, a menina estar por baixo de mim", disse o homem em declarações a um médico psiquiatra.A descrição pormenorizada que a criança deu do agressor permitiu à polícia detê-lo quatro dias após o ataque. Brett acabou por se declarar culpado de sete acusações de abuso sexual, uma por sequestro e outra por podde de material pornográfico infantil.