O homem, de 26 anos, de nacionalidade peruana, atuava sempre da mesma forma e na mesma área geográfica, em redor de Barcelona. Escolhia as vítimas, seguia-as até ao destino e entrava no mesmo edifício, antes da porta se fechar. Depois, abordava-as, ameaçava, violava ou tentava violar, e estrangulava. Agia durante a noite, principalmente ao fim de semana e deixava as vítimas quase inconscientes. Fez cinco vítimas, pelo menos, todas mulheres, entre os 21 e os 27 anos, em apenas dois meses. A polícia seguiu-lhe o rasto e o homem já está na cadeia.









Foi uma operação bancária fraudulenta que denunciou a atividade do peruano, que não tem antecedentes criminais. Os investigadores conseguiram limitar a área geográfica onde o homem atacava, sempre em locais muito próximos da sua residência. Os primeiros cinco ataques ocorreram em L’Hospitalet, e o último, no distrito de Sants-Montjuïc.





Leia também Morreu o ex-presidente da Argélia Abdelaziz Bouteflika aos 84 anos Os crimes ocorreram entre o dia 5 de julho e 13 de setembro. Segundo a polícia - o caso foi investigado pela unidade de abusos sexuais dos Mossos d’Esquadra, a polícia da Catalunha - algumas vítimas ofereceram resistência e a violação não foi consumada.

A investigação permanece em aberto, não estando descartada a possibilidade de o violador ter feito mais vítimas e em anos anteriores.