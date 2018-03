Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Violador em série confessa 40 ataques

Atacou dezenas de mulheres em França e na Bélgica desde os anos 80.

Por Ricardo Ramos | 08:37

Um pai de família de 57 anos confessou esta semana ser um violador em série responsável por mais de 40 ataques sexuais em França e na Bélgica desde os anos 80. "Tinha impulsos incontroláveis", explicou à polícia.



Dino Scala, residente na pequena localidade francesa de Pont-sur-Sambre, de apenas 2550 habitantes, foi detido na segunda-feira pela violação de uma jovem de 19 anos no final da semana passada em Erquelines, uma povoação belga junto à fronteira francesa. Desta vez teve azar: as câmaras da segurança da fronteira registaram a passagem do seu automóvel antes e depois do crime. Análises de ADN relacionaram-no com pelo menos outras 19 violações ocorridas em França e na Bélgica. Confrontado com as provas, confessou tudo.



O ‘violador do Sambre’, como era conhecido pela polícia, estava a ser procurado desde, pelo menos, 1996, mas os primeiros crimes, segundo confessou Scala, remontam à década de 80. Atuava sempre da mesma maneira: atacava as vítimas pelas costas, usava luvas e o rosto coberto. A vítima mais nova tinha apenas 13 anos.



Os vizinhos estão em estado de choque, uma vez que Scala era um homem conhecido e muito estimado na pequena localidade. Foi jogador, treinador e dirigente do clube de futebol local e era considerado "um bom pai de família".