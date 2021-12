Violência doméstica contra as mulheres é "quase satânica", diz Papa Francisco

O Papa Francisco disse que os homens que cometem violência contra as mulheres envolvem-se em algo "quase satânico".



O comentário foi feito durante um programa transmitido na noite de domingo pela rede italiana TG5, no qual o Papa conversou com três mulheres e um homem, todos com infâncias difíceis, avançou a Reuters.







"O problema é que, para mim, é quase satânico porque é tirar vantagem de uma pessoa que não consegue defender-se, que só consegue (tentar) bloquear os golpes", acrescenta. "É humilhante. Muito humilhante."



Giovanna disse que tinha quatro filhos para cuidar sozinha depois de ter fugido de um lar violento. Vejo dignidade em si porque, se não tivesse dignidade, não estaria aqui", disse o Papa a Giovanna.



A pandemia da Covid-19 tem vindo a aumentar os casos de violência doméstica, principalmente devido aos confinamentos, que obrigam as mulheres a ficarem presas em casa com os agressores. O Papa Francisco tem falado com várias mulheres vítimas de violência com o intuito de lhes dar apoio.