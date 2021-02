Violência em marchas pela liberdade do rapper Hasél

A detenção do rapper Pablo Hasél, na terça-feira, por glorificação do terrorismo e insultos à monarquia, causou ontem uma segunda noite de protestos em Barcelona e noutras cidades catalãs e também em Madrid, onde a polícia carregou com violência sobre os manifestantes. Dezenas de pessoas ficaram feridas, entre elas uma mulher que ficou cega de um olho devido a um disparo da polícia catalã.











A violência na capital espanhola terá começado quando os manifestantes, que se concentraram às 19 horas na Puerta del Sol, numa manifestação não autorizada, tentaram romper o cordão de segurança para avançar em direção ao parlamento.





Em Barcelona, depois de na terça-feira dezenas de manifestantes terem vandalizado o centro da cidade, causando estragos avultados, ontem repetiram-se cenas de vandalismo, depois de centenas de pessoas se concentrarem nos jardins Gràcia, seguindo em direção à praça da Catalunha. Durante o trajeto, um grupo violento incendiou contentores do lixo e atirou pedras contra os carros da polícia.





Recorde-se que Hasél foi detido num aparatoso cerco à universidade de Lérida, onde se barricou na segunda-feira com apoiantes. O rapper deveria ter-se entregado no dia 12, depois de ser condenado por insultos à monarquia e enaltecimento da ETA e da al-Qaeda.