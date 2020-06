Violência policial contra jovem aborígene aumenta tensão na Austrália

A divulgação de um vídeo que mostra um polícia a atirar ao chão um adolescente aborígene, na cidade de Sydney, fez aumentar o desconforto na Austrália pelo tratamento dado ao povo autóctone australiano.

A polícia do estado de Nova Gales do Sul, cuja capital é Sydney, disse hoje num comunicado que o agente envolvido no caso viu as suas funções limitadas enquanto decorre a investigação e, paralelamente, os líderes aborígenes e comunitários da área serão informados sobre o processo.

O jovem de 16 anos foi detido no centro de Sydney após supostamente ameaçar agredir um polícia.



Anyone who has seen this footage cannot be other than alarmed and sickened by it. I understand there is an internal @nswpolice investigation currently underway - I await the outcome with interest. @PatsKarvelas @abcnews pic.twitter.com/TsJGarTK31