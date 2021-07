Fortes trovoadas atingiram a Bélgica na noite de sábado, provocando danos nas cuidades de Dinant e de Namur, dez dias após as inundações que fizeram 36 mortos no país, indicaram as autoridades.

Segundo a agência de notícias France-Presse (AFP), que cita um porta-voz do Centro Nacional de Crise, Antoine Iseux, não foram registadas vítimas.

As tempestades terminaram cerca das 23:00 (hora local) e a situação foi declarada "estabilizada", segundo a mesma fonte.