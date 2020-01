Violento acidente na Pensilvânia nos EUA mata cinco pessoas e fere mais de 50

Um violento acidente que envolveu vários camiões de transporte de carga, um autocarro de turismo e vários veículos ligeiros, matou ao início da madrugada deste domingo cinco pessoas e feriu pelo menos outras cinquenta, numa autoestrada da Pensilvânia que liga o Ohio a Nova Jérsia, nos Estados Unidos.A sucessão de colisões ocorreu cerca das 03h34 de domingo, segundo avançou o Departamento de Segurança Pública do Condado de Westmoreland.Cinco pessoas foram dadas como mortas no local do acidente e pelo menos mais 50 ficaram feridas. Um dos feridos foi levado para o hospital em estado crítico.A causa do acidente ainda não foi esclarecida.