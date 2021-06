Explosão em estação ferroviária de Londres destrói vários carros e lojas. Há seis feridos

La Brigada de Bomberos de Londres (LFB) dijo que se cree que el incendio comenzó en algunos garajes cercanos a la estación de tren Elephant and Castle.



Diez camiones de bomberos y 70 bomberos se encuentran en el lugar.#London #Londres #Fire pic.twitter.com/5OarrR8dR9 — Info 288 - INTERNACIONAL ÚLTIMA HORA (@Info288Inter) June 28, 2021

BREAKING! London, UK: Huge smoke billowing after fire at Elephant and Castle station. Insane scenes as explosion rips through in central London pic.twitter.com/8PTpsBeou0 — Queen of 1??7?? (Post Apocalypse) ?? ?? (@AreYouAwaQe) June 28, 2021

Um violento incêndio deflagrou num bairro de Londres, Inglaterra, esta segunda-feira. Mais de 100 bombeiros, acompanhados por 15 veículos, foram chamados ao local para combater as chamas, que se alastraram perto da estação ferroviária de Elephant and Castle, avança a London Fire Brigade.Pelo menos seis feridos foram assistidos no local, sendo que um deles foi transportado depois para o hospital, informou a London Ambulance Service.A London Fire Brigade informa que as chamas se alastraram para três edifícios comerciais e seis carros foram consumidos.Meios de comunicação britânicos indicam que o fogo teve início numa oficina de mecânica, perto de um antigo centro comercial daquele bairro, no sul da capital inglesa. Em vídeos partilhados nas redes sociais, é possível ver grandes colunas de fumo e explosões vindas do interior do edifício.A circulação ferroviária foi interrompida.A London Fire Brigade afirma que o incêndio está controlado e os operacionais vão manter-se no local para responder a possíveis reacendimentos.A polícia está a investigar as causas do incidente e descarta hipótese de terrorismo.Em atualização