Um violento incêndio que se encontra ativo esta quarta-feira num hotel turístico e num edifício comercial em Banquecoque, na Tailândia, já matou uma pessoa e cinco ficaram feridas.



O Central World Complex, que inclui o centro comercial e o hotel, foi evacuado, de acordo com as autoridades locais.



Várias pessoas terão saltado de janelas para fugir ao incêndio.



A causa do incêndio é ainda desconhecida.



