Um violento incêndio em Las Vegas, nos Estados Unidos, colocou a cidade debaixo de uma nuvem cinzenta de fumo.

De acordo com a imprensa internacional, o fogo teve início num centro de reciclagem, esta segunda-feira, no norte de Las Vegas.

Ainda não são conhecidos feridos e as causas do incêndio estão a ser apuradas pelas autoridades locais.





Crews have been on scene for much of the morning battling a massive fire at a waste center fire in North Las Vegas: https://t.co/jfmO7PcB5X pic.twitter.com/3X4WaIMzbH