Violentos confrontos na capital da Líbia provocam sete mortos e 31 feridos

Os confrontos entre milícias rivais na capital da Líbia, Trípoli, já provocaram, pelo menos, sete mortos e 31 feridos, alguns em estado crítico, anunciaram os serviços médicos, citados pela agência Efe.

As autoridades líbias pediram à população que não saia de casa, devido aos fortes combates com armas pesadas que se estão a espalhar em bairros residenciais entre grupos armados, em apoio a cada um dos governos paralelos que escolhem o poder na Líbia.

Os confrontos entre as forças de Haitham Tajouri, que apoiam o executivo de Fathi Bashagha - sedeado em Sirte -, e as de Imad Trabelsi, em defesa do chefe do Governo de Unidade Nacional (GUN), Abdulhamid Dbeiba - radicado em Tripoli -, desencadeou um novo episódio violento na noite passada, que incluiu os disparos de projéteis em áreas povoadas.