Violet: A menina de quatro anos que está a morrer com demência

Chama-se Violet Jones, é de Merseyside, em Inglaterra, e tem apenas quatro anos. Os médicos acreditam que a menina não irá sobreviver após completar os 12 anos devido à demência infantil da qual sofre que, aos poucos, lhe está a a tirar a vida.



A menina é uma das 40 crianças em Inglaterra com Doença de Batten, uma rara condição que lhe provoca sintomas de demência.





Violet foi diagnosticada em janeiro após os pais, Michelle e Peter Jones, começaram a notar em tremores e na dificuldade da menina em falar normalmente tendo acabado por a levar ao médico.Durante meses, a menina sofreu ainda com convulsões, um sintoma da doença neurológica, no entanto os médicos garantiram aos pais que estava tudo bem após terem feito um diagnóstico errado de epilepsia.Quando o dignóstico certo foi feito e revelado aos pais, estes não queriam acreditar no que a pequena Violet enfrentava com uma sentença de morte anunciada. Os médicos asseguraram que quem sofre com esta doença não costuma chegar à adolescência.A doença começará a afectar a capacidade da menina falar, engolir, ver, ouvir e por fim, respirar. Com o passar dos anos Violet ficará cada vez mais dependente prevendo-se que acabe numa cadeira de rodas totalmente dependente dos pais.Nos últimos meses a criança começou a piorar rapidamente esquecendo-se de como brincar com as outras crianças ou como usar a casa de banho. Para já, reconhece a família, mas é expectável que isso eventualmente deixe de acontecer.A família deposita agora toda a sua esperança num novo tratamento do sistema de saúde de Inglaterra que atrasará a progressão da doença. A expectativa é de que este tratamento aumente a esperança de vida dos pacientes de Batten.