Virgin Atlantic do magnata Richard Branson inicia processo de insolvência nos Estados Unidos

magnata

inglês

A companhia aérea Virgin Atlantic Airways iniciou o processo de insolvência ao abrigo do artigo 15 da legislação nova iorquina após a pandemia ter provocado estragos financeiros graves na empresa.O pedido surge após ter sido apresentado um processo no tribunal britânico, onde a Virgin Atlantic, fundada peloRichard Branson, obteve aprovação esta terça-feira para convocar reuniões dos credores afetados.Uma porta-voz da Virgin Atlantic disse que o plano de reestruturação estava diante de um tribunal britânico "para garantir a aprovação de todos os credores relevantes antes da implementação".A Virgin Atlantic disse no tribunal de Londres que poderia ficar sem dinheiro em setembro se um acordo de reestruturação não seguisse em frente, avança a Bloomberg.