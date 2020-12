É possível que algumas variantes do novo coronavírus escapem aos anticorpos das vacinas.” O alerta chega pela voz de Rafael Delgado, chefe do Serviço de Imunologia do Hospital 12 de Outubro de Madrid, recordando que há vacinas, como a da gripe, que “têm de ser modificadas todos os anos. Se vai acontecer com a vacina contra a Covid, é algo que ainda não sabemos”, admite o especialista.









A nova estirpe do vírus, detetada inicialmente no Reino Unido mas que terá tido origem na África do Sul, está a preocupar a comunidade internacional, nomeadamente no que toca à eficácia das vacinas que começam a ser administradas um pouco por todo o Mundo. De concreto, sabe-se pouco sobre esta nova variante, mas parece certo que é mais contagiosa. Exemplo disso é o aumento da pressão que tem vindo a verificar-se nos hospitais do Sudeste de Inglaterra nos últimos dias, com cada vez mais pacientes portadores da nova estirpe.

Em Portugal continental ainda não foi relatada qualquer situação, mas na Madeira já foram reportados 18 casos, sendo 17 oriundos do Reino Unido e um de Lisboa e Vale do Tejo.





A estirpe britânica do vírus já foi também detetada, pelo menos, na Suécia, Itália, Holanda, Alemanha, França, Espanha, Noruega e no Japão. “O vírus não é tonto, quando está pressionado encontra saídas”, adverte César Carballo, médico das Urgências do Hospital Ramón y Cajal de Madrid.





Os efeitos da quadra natalícia e das festividades da Passagem de Ano, mesmo com as restrições impostas pelos vários governos, são outra das preocupações dos especialistas. Anthony Fauci, epidemiologista-chefe dos EUA, tem poucas dúvidas: “Estamos num momento crítico, penso que o pior está para chegar” , afirmou, em declarações à CNN. Certo é que, antes do verão e mesmo com vacina, será difícil garantir um grau de imunidade suficiente para garantir um regresso à normalidade - cerca de 70% da população.