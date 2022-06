Vírus da poliomielite pode estar a espalhar-se no Reino Unido pela primeira vez em 40 anos

Foram detetados rastos de vírus da poliomielite em amostras recolhidas durante uma inspeção de rotina a uma estação de tratamento de esgotos, a Beckton Sewage Treatment Work, em Londres, Reino Unido, entre fevereiro e maio.



De acordo com a Agência de Segurança de Saúde do Reino Unido (UKHSA), citada pela Sky News, o rasto continuou a evoluir e agora foi classificado como "poliovírus derivado de vacina", ou poliomielite tipo 2.



Ainda não há casos confirmados, mas as amostras parecem confirmar o primeiro "surto de transmissão" no Reino Unido desde 1984, e sugerem que o vírus se espalhou entre um pequeno número de pessoas, possivelmente numa família numerosa na capital.



Na origem pode estar uma pessoa que recebeu a vacina via oral contra a poliomielite (OPV) – que inclui uma versão viva do vírus que não causa doença – no Paquistão, Afeganistão ou Nigéria e viajou para o Reino Unido no início de 2022. Essas pessoas "derramam" rastos do poliovírus semelhantes à vacina nas fezes.



A Agência de Segurança de Saúde do Reino Unido (UKHSA) está agora a trabalhar com a Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos de Saúde (MHRA) de forma a investigar se há disseminação do vírus na comunidade, uma vez que é "provável".



O possível surto significa que o Reino Unido corre o risco de perder o seu estatuto de livre da poliomielite na Organização Mundial da Saúde (OMS) pela primeira vez desde 2003. O país tem usado uma vacina inativa contra a poliomielite (IPV), que oferece forte proteção contra a poliomielite, mas menos proteção contra a circulação do vírus – algo que normalmente não seria um problema num país onde é erradicado.



Vanessa Saliba, epidemiologista consultora da UKHSA, revelou, citada pelo Inews, salientou, no entanto, que "o poliovírus derivado de vacinas é raro e o risco para o público em geral é extremamente baixo".