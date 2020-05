"Vírus matador": título de artigo científico define perigo do coronavírus

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 24.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 24.05.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O título ‘Vírus matador’ é de David Cyranoski, num artigo publicado na ‘Nature’. A ideia vem dos estudos do biólogo molecular Jason McLellan, da Universidade de Austin, no Texas, EUA, que deu contributo decisivo para o modelo 3D dos átomos dos picos (spikes) do SARS-CoV-2. McLellan sabe quando o homem conheceu pela primeira vez a existência dos coronavírus - foi em 1912, com um veterinário alemão a tratar de um ...