Vírus mortal isola seis cidades na China

Seis cidades na China, com um total de cerca de 20 milhões de pessoas, estão isoladas para tentar conter o contágio do novo coronavírus. "Autoestradas, ligações ferroviárias e aéreas, está tudo fechado, não podemos sair daqui", disse Miguel Matos, treinador de futebol e um dos poucos portugueses em Wuhan, cidade onde começou a pandemia e onde as pessoas têm agora medo de sair à rua, apresentando-se as ruas praticamente desertas.As restrições à circulação foram também impostas nas cidades de Huanggang, Ezhou, Xiantao, Chibi e Lichuan, enquanto a capital, Pequim, suspendeu as festividades do ano novo lunar.O número de mortos subiu de 17 para 18, tendo morrido a primeira pessoa fora da província de Hubei. A Organização Mundial de Saúde decidiu esta quinta-feira que é prematuro declarar uma emergência mundial, devido ao número reduzido de casos fora da China e à falta de provas de que a transmissão do vírus com origem animal ocorre de forma eficaz entre pessoas.Até ao momento, foram infetados por humanos apenas profissionais de saúde e pessoas que estavam a dar apoio a doentes que contraíram o vírus. Ainda assim, o comité de peritos da OMS esteve dividido na decisão e deixou claro que a situação é de "emergência" na China.Tedros Adhanom, diretor da OMS, afirmou que nesta fase não haverá restrições à deslocação de pessoas em termos internacionais. E revelou que as vítimas mortais tinham "problemas de saúde associados, como hipertensão, diabetes e doença cardíaca".Segundo o responsável, a doença atingiu de forma severa um quarto dos pacientes, mas a maioria tem sintomas ligeiros. A OMS afirma desconhecer ainda a origem do vírus, a facilidade de contágio e a gravidade da doença.A cidade de Wuhan anunciou que vai construir em seis dias um hospital exclusivamente dedicado ao tratamento de pacientes afetados pelo coronavírus. Entretanto, três equipas internacionais estão a tentar desenvolver uma vacina, mas os testes clínicos só devem começar em junho.