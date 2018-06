Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Visa pede desculpa por falhas e garante que problemas estão resolvidos

Durante esta sexta-feira, não foi possível realizar pagamentos e transações.

Por Lusa | 00:33

A empresa de cartões de crédito Visa pediu desculpas pelos problemas ocorridos esta sexta-feira na Europa, que levaram à suspensão do serviço, e garantiu que este já está em "níveis próximos dos normais".



Em nota enviada à agência Lusa, a empresa admitiu que "hoje a Visa teve uma falha no sistema que afetou clientes em toda a Europa", mas reafirmou que o seu objetivo "é garantir que todos os cartões Visa funcionem de forma fiável 24 horas por dia, 365 dias por ano".



Uma vez que esta sexta-feira ficou "aquém desse objetivo", a Visa "pede desculpa a todos os parceiros e especialmente aos titulares de cartões Visa".



O problema foi atribuído a uma "falha de hardware", com a empresa a adiantar no seu texto que "não tem motivos para acreditar que este acontecimento esteja associado a qualquer acesso não autorizado ou ação mal-intencionada."



Por fim, a empresa garantiu que os titulares de cartões Visa já podem usar os cartões, uma vez que já a operar "em níveis próximos dos normais".