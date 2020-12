Visita de Pai Natal infetado com Covid-19 a um lar de idosos mata 18 utentes

Dezoito idosos de um lar belga morreram vítimas da Covid-19 após um homem vestido de Pai Natal que estava infetado com o novo coronavírus os ter visitado, relata o jornal britânico Daily Star.

O surto infetou até ao momento 121 utentes e 36 funcionários. Segundo a rede de televisão belga Vlaamse Radio-en Televisieomroeporganisatie, o número de mortos por Covid-19 tem aumentado desde a visita.





O homem não sabia que estava infetado aquando da visita, que ocorreu no início de dezembro. As autoridades de saúde da cidade dizem que tanto o Pai Natal como os utentes estariam a utilizar máscara e a manter o distanciamento físico, no entanto, as fotografias que chegaram à televisão belga mostram o contrário.

O presidente da Câmara Municipal disse à mesma estação de televisão que a visita "foi feita com a melhor intenção, mas correu mal".