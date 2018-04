Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vítima de bullying na corrida para vencer Miss Inglaterra

Paige era chamada de "feia" pelos colegas e chegou até a ser agredida.

Paige Lilly Alexander, uma jovem de 17 anos, está na corrida para se tornar Miss Inglaterra, ao se tornar uma das semi-finalistas do concurso de beleza.



No entanto, a vida desta adolescente nem sempre foi um mar de rosas. Apesar da sua carreira como modelo já ter começado em tenra idade, Paige foi vítima de bullying durante a infância e adolescência e era constantemente chamada de "feia" pelas colegas.



Os abusos constantes de que era vítima na escola e nas redes sociais fizeram com que a menina deixasse de comer e começasse a perder peso dramaticamente. Os pais, preocupados, levaram-na a um médico, que rapidamente identificou o problema.



"Ela sempre teve problemas de auto-estima e foi vítima de bullying e temos a certeza que isso deveu à inveja dos colegas. Desde cedo que ela fez vários anúncios publicitários e capas de revista e eu penso que isso fez dela um alvo a abater", revela Lisa, a mãe da jovem, ao jornal The Sun.



A progenitora recorda os momentos de angústia que viveu com a filha, quando esta simplesmente não comia ou mentia para não ter de o fazer.



"Eles diziam-lhe que ela era feia, que ninguém gostava dela e que era por isso que não tinha amigos e isso fê-la cair num buraco de depressão. Quando ela tomava banho eu conseguia ver os ossos dela, um por um, tal era a magreza", acrescentou Lisa, angustiada.



Tudo piorou quando Paige ingressou na escola secundária e era constantemente ameaçada por um grupo de raparigas que chegaram inclusivamente a atirar-lhe com uma cadeira. No entanto, Lisa acredita que tudo mudou quando a filha começou a estar envolvida no concurso Miss Inglaterra, algo que despoletou a sua confiança pessoal e a fez saber proteger-se dos insultos e abusos.



A jovem conquistou um lugar nas semi-finais do concurso, a disputar em julho deste ano.