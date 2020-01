Vítima de 'carjacking' fica cega de um olho ao ser atacada com martelo

Uma jovem de 24 anos ficou cega de um olho depois de ter sido vítima de 'carjacking' em Sheldon, West Midlands, Inglaterra. Blythe Mason-Boyle foi agredida na cabeça com um martelo, o que lhe causou ferimentos irreversíveis.

De acordo com o jornal Mirror, Majud Ali, de 17 anos, atacou a jovem quando ela se preparava para entrar no carro, ao sair da faculdade. O ataque remonta ao dia 19 de março de 2019.

Blythe foi agredida várias vezes na cabeça. O objetivo do agressor era roubar o carro à jovem, um Audi A1.

As autoridades foram acionadas e o veículo foi encontrado cerca de 24 horas depois do ataque. Durante as buscas pelo suspeito, foi também apreendido o martelo utilizado para agredir a vítima. O objecto estava guardado debaixo de um sofá-cama, na casa de Majud Ali.

Apesar de ter negado o crime, o jovem foi considerado culpado depois de ter sido julgado no Tribunal de Birmingham. Atualmente com 18 anos, foi condenado a nove anos de prisão esta quinta-feira.

Para Blythe, estes dez meses que passaram até que o agressor fosse julgado foram "desafiadores e frustrantes". "Mas agora fez-se justiça", disse a jovem em tribunal acrescentando que pode "finalmente avançar com uma vida que estava à espera do encerramento deste capítulo".