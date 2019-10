Vítima de furacão Dorian encontra pertences da mulher levada pela força da tempestade

Howard Armstrong, de 66 anos, perdeu tudo após a passagem do furacão Dorian, nas Bahamas. A tempestade destruiu-lhe a casa onde vivia com a mulher e levou-lhe também a esposa cujo corpo continua por encontrar.O casal estava em casa, no dia 1 de setembro, quando 'Dorian' assolou a ilha de Grand Bahama. A tempestade foi considerada a maior catástrofe que atingiu as Bahamas. Destruiu casas, arrastou carros em direção ao oceano e matou de dezenas de pessoas.Passado um mês, 600 pessoas continuam desaparecidas. Uma delas é Lynn, o amor da vida de Howard há 20 anos. O casal viveu uma vida simples e calma. Construíram a sua pequena casa em frente a um canal onde Howard costumava pescar. A felicidade durou até ao dia em que a tempestade lhes destruiu os sonhos de uma vida.Ao canal de televisão norte-americano CNN, Howard contou como é que o furacão Dorian entrou na vida do casal.A água inundou a casa, as ondas arrancaram as persianas, os eletrodomésticos flutuavam. Durante minutos, que segundo o homem pareciam horas, Howard e Lynn lutaram para manter a cabeça acima do nível da água. Chegaram a subir aos armários da cozinha para sobreviver."Os dentes da Lynn batiam de frio. Eu sentia que ela estava a desistir", recorda.Howard decidiu ir pedir ajuda, mas não encontrou ninguém. Quando voltou, Lynn estava morta. Os armários não aguentaram a força das águas e romperam as paredes da habitação.Howard foi resgatado por um grupo de bahamenses que se juntaram pelas ruas inundadas em barcos. O corpo de Lynn acabou por se perder no meio da destruição.No dia seguinte, a equipa da CNN encontrou Howard que contou ao canal que estava à espera que o corpo da esposa fosse encontrado.De Lynn, Howard apenas recuperou os óculos, o seu diário e a caixa de joias presa a uma árvore."Sinto-me culpado porque deixei o corpo dela e não o levei comigo", confessa à CNN.Howard diz que vive diariamente assombrado por tudo o que podia ter feito de maneira diferente.