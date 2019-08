Vítima de tráfico sexual condenada a prisão perpétua por matar homem que a violava foi libertada

Cyntoia Brown, a escrava sexual que foi condenada a prisão perpétua por matar homem que a violava foi libertada esta quarta-feira após cumprir 15 anos.A jovem, atualmente com 31 anos, conseguiu a sua libertação com o apoio de várias estrelas conhecidas - uma delas Kim Kardashian - que obtiveram o indulto de Cyntoia.Depois de em 2006 ter sido condenada a uma pena de prisão perpétua por ter assassinado Johnny Allen, o homem que a violou e a comprou para ser sua escrava sexual quando esta era ainda menor de idade, Cyntoia Brown recebeu agora uma nova oportunidade.O governador do Tennessee, nos EUA, Bill Haslam, concedeu clemência judicial à mulher. Cyntoia vai ficar sob supervisão policial durante 10 anos e deverá ter um trabalho e participar em sessões de aconselhamento regulares.Este caso que chocou o mundo criou uma onda de solidariedade global, fez com que até várias celebridades se insurgissem contra a prisão da jovem Cyntoia.Rihanna, Kim Kardashian e Cara Delenvigne foram algumas das que o fizeram. Foi criada inclusivamente uma hashtag de apoio à norte-americana: #FREECYNTOIABROWN (em português, "Libertem Cyntoia Brown"). caso remonta ao ano de 2004 , e 13 anos depois, a história de Cyntoia voltou a estar na boca do mundo e dos meios de comunicação norte-americanos. "Me Facing Life", um documentário produzido pelo cineasta Dan Birman e exibido no canal televisivo Fox17 News, conta a verdadeira história da jovem que foi condenada a prisão perpétua pela morte de um homem que a maltratava e abusava constantemente.O filme revela pormenores da curta vida de Cyntoia em liberdade, pormenores ignorados pela justiça e pela opinião pública quando a mesma foi condenada em tribunal, no estado norte-americano do Tennessee, nos EUA.