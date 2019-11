Vítima de violência doméstica finge encomendar piza para pedir ajuda à polícia

Oregon, no Estado do Ohio.

Tim Teneyck atendeu a chamada. Inicialmente, disse à mulher que não seria aquele o número para o qual deveria ligar mas, devido à insistência da mesma, acabou por aceder ao pedido.



"Ligou para o número de emergência para encomendar uma piza?", começou por questionar Teneyck. "Sim, é um apartamento", respondeu a vítima. O inspetor insistiu, dizendo: "este não é o número indicado para encomendar uma piza". Nesse momento, a mulher afirmou: "Não, não. Não está a perceber".



Foi nesse momento que Tim deve ter percebido que algo se passava e que aquela chamada não seria um mero engano. "Agora estou a percebê-la. Está aí mais alguém?", avançou.



Durante toda a chamada a mulher inventou códigos e expressões relacionadas com pizas para descrever o cenário que estava a viver. "Sim. Preciso de uma piza grande", respondeu à questão do agente.



"Muito bem. E precisa de assistência médica?". "Não, com pepperoni", respondeu a mulher cautelosa e friamente, garantindo que não ia ser apanhada.



Nas redes sociais, circulava uma informação a avançar que as forças polícias estavam preparadas para reconhecer uma denúncia, quando esta era feita através de uma dissimulada encomenda. No entanto, essa formação não existe e a informação que circulava era falsa. Apesar disso, Tim Teneyck lembrou-se de ver algumas publicações relacionadas e ficou alerta.



"Vemos isso no Facebook, mas é algo para o qual nunca alguém foi treinado", explicou.



