Uma mulher de 40 anos viu-se obrigada a fugir através do telhado da casa, juntamente com os seus sete filhos depois de ter sido vítima de violências às mãos do seu companheiro, em Málaga, Espanha. O caso, avançado pelo jornal El Mundo, ocorreu a 16 de abril mas só agora se terá tornado público.



A mesma publicação, que cita fontes próximas da alegada vítima, afirma que os serviços de emergência foram acionados ao início da tarde de 16 de abril, com relatos de uma mulher com várias crianças no telhado de uma habitação. A polícia deslocou-se ao local mas a família já estaria na casa de uma vizinha.







Apesar de não ter sido apresentada queixa formal, as autoridades deslocaram-se à habitação e, sem sucesso quando bateram às portas, a polícia entrou por uma janela, encontrando indícios de um episódio de violência doméstica.

O suspeito, de 45 anos, negou as agressões perante as autoridades.



O Instituto Andaluz da Mulher (IAM) avançou que há registo de um total de 44 mulheres vítimas de violência doméstica e 47 menores sob seus cuidados que foram acolhidos durante o primeiro mês de confinamento devido ao coronavírus.