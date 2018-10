Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vitória de Bolsonaro leva bolsa de São Paulo terminar em alta

Representante dos setores mais conservadores do Brasil tem o apoio dos investidores graças à sua proposta económica liberal e à defesa das privatizações.

Por Lusa | 22:50

A bolsa de São Paulo fechou esta segunda-feira em alta, sustentada pela vitória do candidato da extrema-direita Jair Bolsonaro na primeira volta e pela vantagem que apresenta para a segunda volta, no dia 28.



O índice de referência da bolsa de São Paulo, Ibovespa, terminou a subir 4,57%, para 86.083 pontos.



Em termos cambiais, o dólar depreciou-se 2,35% e cotava-se a 3,765 reais para a compra e a 3,767 reais para a venda.



O movimento foi uma reação dos mercados aos resultados das eleições presidenciais deste domingo, nas quais Bolsonaro, candidato do Partido Social Liberal (PSL), obteve 46% dos votos contra 29% do progressista Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores (PT), com quem medirá forças na segunda volta.



Jair Bolsonaro, representante dos setores mais conservadores do Brasil, tem o apoio dos investidores graças à sua proposta económica liberal e à defesa das privatizações, que reforçou esta segunda-feira numa mensagem publicada nas redes sociais.



O modelo de Bolsonaro contrasta com o do PT de Luiz Inácio Lula da Silva, ex-Presidente do Brasil e atualmente preso, e que historicamente foi contrário às medidas de austeridade e mais favorável ao intervencionismo.