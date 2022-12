Vitória na Geórgia reforça maioria democrata

O Partido Democrata reforçou na noite de terça-feira o controlo do Senado, depois de o pregador Raphael Warnock ser reeleito numa disputada segunda volta das intercalares na Geórgia contra o antigo jogador de futebol americano Herschel Walker. Os resultados dão aos democratas 51 senadores contra 49 do Partido Republicano."Celebremos um pouco nesta montanha. Dancemos, porque o merecemos, mas amanhã voltamos ao vale para fazer o nosso trabalho", afirmou Warnock, pregador na igreja de Atlanta onde predicou o ativista dos direitos cívicos dos negros Martin Luther King.Embora tangencial (50,8% contra 49,2%) a eleição de Warnock confirma o domínio do Senado e reforça os maus resultados de candidatos apoiados pelo ex-presidente Donald Trump. Além da Geórgia, perderam no New Hampshire, Nevada, Arizona e Pensilvânia. A vitória significa ainda que a Geórgia, antigo reduto republicano, terá papel importante para os democratas nas presidenciais de 2024. Joe Biden venceu ali em 2020 e nos últimos dois anos esta é a terceira vitória democrata em corridas para o Senado na Geórgia.Um tribunal de júri de Nova Iorque condenou a Trump Organization por fraude fiscal, num caso que representa um rude golpe para o ex-presidente e para os negócios futuros da sua organização. Apesar de Trump não estar a ser julgado, a acusação alegou que ele estava a par do esquema que permitiu o enriquecimento ilícito de vários executivos, como o diretor financeiro Allen Weisselberg, testemunha crucial no processo.