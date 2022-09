Vitória provável da extrema-direita na Itália vai criar atrito com UE, diz jornalista

O jornalista Marcello Sacco, correspondente da agência de notícias ANSA em Portugal, afirmou esta sexta-feira à Lusa que a provável vitória da extrema-direita nas eleições de domingo em Itália poderá criar sérios problemas com a União Europeia.

A Itália provavelmente passará a ter "uma política externa de atrito com algumas orientações europeias", considerou, lembrando que o partido que se tem mostrado à frente nas sondagens, o Fratelli d'Itália (Irmãos de Itália), é "uma direita eurocética", com "uma política dura de combate à imigração" e cujas promessas eleitorais "só podem ser cumpridas com derrapagens orçamentais".