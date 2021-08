Viúva e amante polícia condenados pela morte do embaixador grego no Brasil

A viúva de Kyriakos Amiridis, embaixador grego no Brasil, e o amante Sérgio Gomes Moreira Filho, um membro da polícia militar, foram este sábado condenados pela morte do antigo embaixador.A mulher, Françoise de Sousa Oliveira, foi condenada a 31 anos de prisão e Sérgio, o amante, a 22 anos. Um familiar do polícia militar foi absolvido da acusação de homicídio, mas condenado a um ano de prisão por ocultação de cadáver, pena que já foi cumprida.No total foram ouvidas 18 testemunhas no julgamento que decorreu durante três dias e foi presidido pela juíza Anna Christina da Silveira Fernandes.A acusação do Ministério Público referia que a viúva do embaixador planeou juntamente com o amante o assassinato de Kyriakos. O crime teria ainda o apoio de Eduardo, familiar do polícia militar.O corpo do embaixador grego no Brasil foi encontrado carbonizado dentro de um carro debaixo da ponte no Arco Metropolitano em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Kyriacos Amiridis foi morto em casa e depois transportado num carro alugado.