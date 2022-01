Chisako Kakehi, a 'viúva negra' de 74 anos que assassinou os amantes com cianeto

Os crimes começaram em 2007, quando ela tinha 61 anos, mas a mulher escapou impune até que a morte de Isao Kakehi desencadeou uma investigação policial que resultou na prisão da 'Viúva Negra' em 2014, avançou a CNN.







A japonesa Chisako Kakehi, agora com 74 anos, está no corredor da morte pelo homicídio de três companheiros e pela tentativa de matar um quarto com cianeto.Os crimes começaram em 2007, quando ela tinha 61 anos, mas a mulher escapou impune até que a morte de Isao Kakehi desencadeou uma investigação policial que resultou na prisão da 'Viúva Negra' em 2014, avançou a CNN.

"Ela usou uma agência de encontros para se familiarizar com as vítimas idosas uma após a outra e envenenou-as depois de fazê-las confiar nela", disse o juiz na decisão, segundo a emissora pública NHK. "É um crime implacável baseado numa intenção assassina planeada e forte."



Os quatro homens moravam em cidades diferentes, tinham empregos diferentes e não tinham nenhuma ligação. As únicas coisas em comum eram o facto de serem ricos, terem uma idade avançada e serem solteiros, o que os tornava alvos perfeitos.



A mulher terá ganho cerca de 500 milhões de ienes (3.9 milhões de euros) no total com a herança, objetos de valor e outros ativos de seus parceiros.