Viúvos e abraçados: Momento captado entre dois pinguins vence prémio de fotografia

A fotografia de dois pinguins, abraçados, a olharem para o horizonte trouxe uma lufada de esperança e amor num ano marcado pela pandemia da Covid-19. Alguns meses depois, a fotografia é a grande vencedora de um concurso promovido pela revista Oceanographic.O momento, captado pelo fotógrafo alemão Tobias Baumgaertner, registado em Melbourne, na Austrália, garantiu-lhe agora o prémio do Community Choice Award no Ocean Photography Awards 2020. Os dois pinguins, que tinham perdido recentemente os seus parceiros, têm vindo a conquistar os internautas, tornando-se viral nas redes sociais.A fotografia vencedora só foi no entanto possível depois de Tobias ter passado três noites com a colónia de pinguins."A dor juntou-os. Às vezes encontramos o amor onde menos esperamos. É um privilégio amar verdadeiramente alguém, paradisíaco quando é correspondido", recordou na altura em que publicou a imagem na sua conta na rede social Instagram.