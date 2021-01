Vive com alguém infetado com coronavírus? Conheça quais as medidas que deve adotar em casa

Se vive com um doente infetado com coronavírus, saiba que existem algumas dicas e conselhos para lidar com a situação.O Conselho de Saúde Pública do governo inglês emitiu um documento com algumas recomendações após o surgimento da nova variante do coronavírus.Os cientistas aconselham a restringir as visitas à casa caso haja uma suspeita/caso confirmado de Covid-19, salvo situações de emergência ou saúde.A ventilação regular das divisões é também essencial: abra as janelas das divisões onde o membro da família infetado passa mais tempo, especialmente se estas forem compartilhadas com outros elementos.Os quartos compartilhados podem ser um risco de infeção, por isso mantenha também uma janela ligeiramente aberta durante a noite para que haja circulação de ar. Caso tenha algum membro da sua família infetado, procure manter uma distância e, se possível, dormir numa divisão diferente.Evite também fazer atividades que provoquem a libertação de partículas para o ar como exercício físico.Perante uma infeção, é necessário ter em atenção a partilha de objetos e superfícies. Sempre que possível, os elementos devem utilizar casas de banho diferentes. O mesmo se aplica para a utilização da cozinha, sendo que neste caso o doente infetado deverá usar a cozinha em horários diferentes dos restantes familiares.Objetos como talheres, loiças e toalham não devem ser partilhados. O contacto infetado deve, sempre que possível, comer separadamente do resto da família.Em caso de infeção, procure lavar roupas, toalhas e lençóis com mais frequência e a quente. Limpe frequentemente a casa de banho e sempre que usar a sanita procure fechar a tampa antes da descarga de forma a minimizar a contaminação do ambiente.O uso de máscaras no interior da habitação pode igualmente contribuir para reduzir a transmissão. Caso precise de prestar cuidados à pessoa infetada, utilize também luvas e proteção para os olhos.