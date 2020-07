"Viverei ainda por muito tempo": Bolsonaro volta às redes sociais para defender hidrocloroquina

Aos que torcem contra a hidrocloroquina, mas não apresentam alternativas, lamento informar que estou muito bem com seu uso e, com a graça de Deus, viverei ainda por muito tempo", escreveu.



Nas publicações que se seguiram, Bolsonaro quis exaltar aquilo que considera terem sido boas práticas na luta contra este vírus ao qual já apelidou de "gripezinha".



"Nenhum país do mundo fez como o Brasil. Preservamos vidas e empregos sem propagar o pânico, que também leva a depressão e mortes. Sempre disse que o combate ao vírus não poderia ter um efeito colateral pior que o próprio vírus", afirmou.





D- Aos que torcem contra a Hidroxicloroquina, mas não apresentam alternativas, lamento informar que estou muito bem com seu uso e, com a graça de Deus, viverei ainda por muito tempo. pic.twitter.com/koydDXoHUT — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) July 8, 2020





No entanto, e apesar de ser um dos fármacos usados para o tratamento do coronavírus em vários países, a hidrocloroquina pode estar ligada a um aumento das mortes e das doenças cardíacas, segundo um estudo lançado pela



No Brasil há atualmente registo de mais de 66 mil mortos e 1.668.589 casos ativos de coronavírus.







